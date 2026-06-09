物価高に悩まされる今、オシャレを楽しむのに各ブランドのセールアイテムは見逃せない存在。巷のオシャレさんたちも【ユニクロ】や【GU（ジーユー）】の値下げのタイミングで気になるアイテムを買い足して、節約とオシャレを賢く両立させているようです。今回は、オシャレさんがユニクロ & GUのセールでGETしたアイテムと、選び方のポイントに注目。満足度の高いセールの攻略法が見つかるかも！