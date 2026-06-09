◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武４ｘ―３広島（９日・ベルーナドーム）西武のタイラー・ネビン内野手が体に張りを訴えて６回の守備から途中交代した。３打数無安打に倒れた助っ人について、西口文也監督は「ちょっと張ってるって言ったんで、無理をさせずにというところですね」と交代の理由を説明。主砲の離脱となれば大きな痛手となるが、「問題はなさそうですけどね」と大事を取ったことを強調していた。