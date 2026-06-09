BILLY BOOの新曲「パラレルナイト」がテレビ朝日系火曜21時テレビドラマ『クロスロード 〜救命救急の約束〜』主題歌に決定した。本作は今田美桜が主演を務め、《燃える理想》と《⼀筋縄ではいかない現実》の狭間で葛藤しながらも、《命のバトン》をつなぐため──ともに立ち上がり、一歩ずつ成長していく若き救命医・救急隊員・警察官の、青くて熱い正義が交差する《クロス医療ドラマ》となっている。主題歌となる「パラレル