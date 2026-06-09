◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天２―８巨人（９日・楽天モバイル最強）巨人が４本塁打で快勝。２引き分けを挟んで５連勝で７戦無敗となった。３回に４番・ダルベックが先制１０号３ラン。６回には９番・佐々木が逆方向に２ラン、７回にはプロ初３番の岸田がソロを放って６―０とした。８回には浦田の３安打猛打賞となる適時打、９回は大城が逆方向にソロを放った。先発の則本は古巣の楽天を相手に７回途中２失点の好