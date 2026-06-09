９日、空港で習近平氏一行を見送る金正恩氏ら。（平壌＝新華社記者／姚大偉）【新華社平壌6月9日】中国の習近平（しゅう・きんぺい）共産党中央委員会総書記・国家主席は9日午後、国賓としての朝鮮訪問を終え、平壌を後にした。空港では、金正恩（キム・ジョンウン）朝鮮労働党総書記・国務委員長と李雪主（リ・ソルジュ）夫人が習氏と彭麗媛（ほう・れいえん）夫人の歓送式典を開いた。空港へ向かう沿道では、平壌各界の人