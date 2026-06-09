今やAI依存が問題になるほど、毎日AIと話している人は多いようだ。AI依存が増えていることをどう考えるかと、とあるAIに問うてみたところ「AIはうそをつくこともあります。しょせん過去の統計からしか語れません。選択肢は示せますが、それを決断するのはあなた自身。重大な問題なら、まず自分で考え、周りの人たちに相談してください」と返ってきた。AIも頼られ過ぎて困っているのかもしれない。【マンガ】ご近所ママ友が私の夫を