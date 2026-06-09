俳優の土屋太鳳さんは6月9日、自身のInstagramを更新。Snow Manの佐久間大介さんらとの集合ショットを公開しました。【写真】土屋太鳳、佐久間大介らとの集合ショット「素敵な写真」土屋さんは「映画『マッチングTRUE LOVE』のインスタライブ、リアルタイムで参加してくださった方々、アーカイブを観て下さる方々、本当に本当に本当に、ありがとうございました…！！！」とつづり、2枚の写真を投稿。映画『マッチング TRUE LOVE』