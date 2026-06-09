モデルの武井玲奈が９日、自身のインスタグラムを更新。「予定日から１２日……４１Ｗ５Ｄ第２子となる女の子を出産しました妊娠中から優しく見守り続けていただき本当にありがとうございました」などとつづり、出産を報告した。夫は男子ゴルフの香妻陣一朗。武井は「自然分娩２回目ということもありいきみ逃しなども途中までは落ち着いて上手くできていたのですが子宮口が９ｃｍになっても破水せず人工破水をし