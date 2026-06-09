「社会人としての一面を見せる」。森香澄が恋愛テクニックを駆使した飲み会“秘話”を語る一幕があった。【映像】森香澄、結婚したい人気俳優“F”を実名告白これは6月9日に都内某所で行われたABEMAオリジナル婚活リアリティーショー『時計じかけのマリッジ』の合同取材会での一コマ。同日に開催された「『時計じかけのマリッジ』婚活女子応援！トークショー＆試写会イベント supported by Omiai」に参加する番組MCのエルフ荒