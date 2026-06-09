ボートレースまるがめの「ヴィーナスシリーズ第５戦マクール杯」は７日、予選最終日の４日目を開催した。平山智加（４０＝香川）は、６Ｒを３コースから差して制すると絶好枠で臨んだ１０Ｒをソツなく逃げて連勝ゴール。３日目終了時点の１４位から７位までジャンプアップして準優３号艇を手にした。２連率３５％の２７号機は「本体整備とペラ調整でしっかり上積みできている。足はバランスが取れて中堅あるし押し感もある