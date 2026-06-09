ボートレース蒲郡の「中京スポーツ杯争奪蒲郡ボートキング決定戦」は９日、開幕した。木山和幸（５６＝広島）は開幕カードの初日前半１Ｒは３コースからコンマ１３のスタートを決めると鋭いまくり差しを放って１着。後半９Ｒは４カドから４着。初日２走を１、４着とまずまずの船出となった。舟足に関しては「後半は合っていなかった。でも、合っていなくても悪くない。普段の自分なら５、６等になっていたと思う。エンジン