おしゃれな女のコたちがこぞって取り入れている“抜け感”の正解って？今回は、イマドキ大学生が愛用している「デコルテあきトップス」の今っぽコーデを2つご紹介します。甘めなスカートやジャケットをあわせて、可愛さも大人っぽさも欲ばって♡デコルテあきで抜け感出すコ、続出！おしゃれなコがみんな意識をしていた“抜け感”。顔まわりをすっきりと見せてくれる、デコルテあきを取り入れることが多い様子！Cordinate レデ