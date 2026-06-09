◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天２―８巨人（９日・楽天モバイル）巨人のボビー・ダルベック内野手が先制１０号３ランを放つなどマルチ安打をマークした。「４番・一塁」で先発出場。３回２死一、三塁の第２打席で先発・荘司の１４３キロのスプリットを捉え、左翼席に叩き込んだ。豪快な一発に「感触はよかったです」と振り返った。巨人は初回に１死一、三塁の好機をつくるも、ここではダルベックが併殺に倒れ無得点