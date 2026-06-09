◆日本生命セ・パ交流戦２０２６オリックス４X―３ヤクルト（９日・京セラドーム大阪）オリックスが２点差を逆転し、今季２度目のサヨナラ勝ちを飾った。１分けを挟み、今季ワーストの連敗を５で止めた。１―３の９回１死一、二塁、中川の適時二塁打で１点を返すと、なおも１死二、三塁で代打・杉本が逆転サヨナラ２点二塁打を放った。杉本はお立ち台で「やったりました〜」と第一声。「とてもアクエリアスでくさいんですけ