◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武４ｘ―３広島（９日・ベルーナドーム）西武は花咲徳栄との応援コラボデーで２年連続のサヨナラ勝ちを飾った。同校ＯＢの西川愛也外野手が０―３で迎えた４回１死満塁の好機では「声援が力になりました」と、反撃の中犠飛を放つなど３打数１安打１打点をマーク。後輩たちの活躍を見せた。チームは２年連続で母校の応援が来た試合で劇的勝利を収め「すごいっすね。何かありますね」と感謝