「オリックス４−３ヤクルト」（９日、京セラドーム大阪）オリックスが劇的な逆転サヨナラ勝ち。引き分けを挟んだ連敗を５で止めた。九回は紅林の安打から四球も挟んで１死一、二塁。中川が左中間へ適時二塁打を放ち、１点を返した。なお１死二、三塁で杉本が左中間を破る一打を放ち、２者が生還した。杉本は「やったりましたー」と笑み。「みんなめっちゃ粘ってましたし、（中川）圭太のツーベースで勇気をもらいました」