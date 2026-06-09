「ロッテ３−１中日」（９日、ＺＯＺＯマリンスタジアム）２試合連続で引き分けていたロッテが勝利。借金を１に減らし、交流戦成績を７勝４敗２分とした。走者を出したのは初回と六回だけ。だが、その２イニングに得点を奪って勝利に繋げた。勝負強さを発揮したのは西川。同点の六回、初回以来の安打と犠打などで作った１死一、三塁の好機。フルカウントから外角低めのナックルカーブを右前に運ぶ決勝打を放った。「チャンス