ＴＢＳ「東大王」に出演していたジャスコ林こと、クイズプレイヤー林輝幸（２８）が９日、結婚を発表した。ＳＮＳに報告文書をアップ。「この度、かねてよりお付き合いしておりました方と結婚いたしました。お相手は一般女性です」と伝えた。２年前に仕事を通じて知り合ったと明かし「毎日にスパイスのような刺激とひと笑いを添えて、ともに歩を進めていきたいと思います」と記している。文末には「２０２６年６月９日林