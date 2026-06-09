俳優でフィギュアスケーターの本田望結（22）が、トレーニングウェア姿を公開し、反響が寄せられている。【映像】“10kg減”を公表した本田望結のトレーニングウェア姿（複数カット）2025年6月、Instagramで「食生活が、もりもりご飯から、おつまみに変わったら、体が10kg軽くなりました」と体の変化を明かしていた本田。その後は、散歩の様子やお酒を飲む動画など、プライベートも投稿してきた。トレーニングウェア姿に反響