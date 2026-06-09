「オリックス４−３ヤクルト」（９日、京セラドーム大阪）ヤクルトは悪夢の逆転サヨナラ負けで５連敗を喫した。守護神キハダが九回に２点リードを守れなかった。九回１死一、二塁から中川に適時二塁打を打たれ、１点差。さらに、杉本に左中間を破られる一打で逆転負けとなった。