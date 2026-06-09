サッカー日本代表の森保一監督（57）が、9日放送の日本テレビ系「ザ！覚悟を決めた瞬間SAMURAIBLUE悲願のW杯優勝なるか」（後9・00）にVTR出演し、挫折続きの現役生活が明かされた。日本サッカー史上初めて、2大会連続でW杯で指揮を執る森保監督。番組では、その半生を本人や家族、関係者による証言VTRで紹介した。長崎出身で、高校は長崎日大へ進学した。しかし、当時の長崎といえば国見の1強状態。全国高校サッカー