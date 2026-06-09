「楽天２−８巨人」（９日、楽天モバイル最強パーク宮城）巨人が２分を挟んで６月無傷の５連勝で今季最多の貯金７。先発・則本は１２球団勝利を果たした。則本は二回１死一、三塁から仕掛けられたセーフティースクイズをグラブトスで阻止。無失点で切り抜けると、五回２死二、三塁も無失点で切り抜けた。続投となった七回には１死から代打・堀内、中島に連打を浴びて二、三塁を招くと、佐藤に適時二塁打を許して２失点。６回