旦那は仕事も真面目、出世もしている。妻である自分や子どもにはとても優しい人……こう聞くと理想の旦那さんに思えるでしょう。ところがそんな幸せな日常の裏側で、ふとした瞬間に冷たい風が吹き抜けることもあるのかもしれません。『旦那がマザコンなのかもしれません』投稿者さんが相談したいのは、バツイチの旦那さんについてでした。義実家では、過干渉な義母と引きこもりの義妹との間でトラブルが起きています。旦那さん自身