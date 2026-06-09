昭和の傑作クーペがカッコいい！お笑いコンビ「ロッチ」中岡創一さんのマネージャーによる公式Instagramが2026年5月26日に更新され、中岡さんが愛車を運転している動画を公開しました。韓国のガールズグループ・ILLITの楽曲「Almond Chocolate」を口ずさみ、「ええ歌や。これはええ歌」と独り言をつぶやきながら運転している中岡さん。【動画】超カッコいい！ これが「ロッチ・中岡」が乗る「昭和の名車」です！ 動画で見る