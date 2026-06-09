私はセイラ。夫のコウタロウ、娘（4歳）、息子（2歳）の4人で暮らしています。私たちが住んでいるアパートは義実家の敷地内にあります。ただ義母が合鍵を使って勝手にわが家に出入りすることには困っていました。そんなある日、家族が全員感染症にかかりました。自分だって高熱が出て起き上がることすらツラいのに、子どもたちの看病や世話もしないといけません。そんな私を助けてくれたのは、私の実の母親ではなく……義母だった