新潟大学病院の眼科に全国的に珍しい『運転外来』が開設されている。5月に磐越道で新潟県内の高校生など21人が死傷する凄惨な事故が発生している。安全運転に役立ててほしいという新たな動きを取材した。 ■「視野が…」自身の運転を振り返る 日頃から“見通しの悪い交差点”の運転に不安を抱いているという小林公一さん（62）。 「交差点とかで車が来ていないだろうと思って確認したつもりだけど、いざ交差点に入ってみ