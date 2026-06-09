まもなくやってくる梅雨が明けると本格的な夏が始まりますが、ここで利用が増えるのが観光ツアーなどでの貸切バスの利用です。磐越道でのバス事故などを受け、安全な運行への関心が高まる中、国土交通省はバス事業者に対し安全管理の徹底を呼びかけています。 【記者リポート】 「国交省による抜き打ち調査。バスの運転手の健康状態などを詳しく調査しているようです」 6月9日、新潟市西区の新潟ふるさと村で行われ