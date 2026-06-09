【ワシントン共同】米商務省が9日発表した4月のモノとサービスを合わせた国際収支ベース（季節調整済み）の貿易赤字は、前月比1.2％減の559億ドル（約9兆円）だった。赤字幅は3カ月ぶりに縮小した。石油製品の輸出が過去最高を更新し、全体の輸出も2.6％増の3271億ドルと過去最高だった。輸入は2.0％増の3830億ドルだった。モノの通関ベース（季節調整前）の貿易収支によると、対日貿易赤字は自動車・同部品の輸入が減ったこと