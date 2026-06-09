9回、代打で逆転サヨナラの2点二塁打を放ち、大喜びの杉本＝京セラドームオリックスが逆転サヨナラ勝ちし、1分けを挟んだ連敗を5で止めた。1―3の九回に中川が適時二塁打で反撃し、代打杉本が2点二塁打で試合を決めた。4番手で2回無失点の権田が今季初白星。キハダが誤算のヤクルトは5連敗。9回オリックス1死二、三塁、代打杉本が左中間に逆転サヨナラの2点二塁打を放つ＝京セラドーム