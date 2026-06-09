相葉雅紀さん（43）が、11月6日に全国公開される映画『４アウト ―もう一度、プレイボール―』で主演することが9日に発表されました。映画は相葉さん演じる、社会人野球を戦力外となり、夢をあきらめた主人公・矢上が再就職先として選んだ障害者スポーツセンターで、野球をやりたい障がい者たちと出会います。そこで、“障がい者に野球は無理”と決めつけられ、反対される中、矢上は彼らの監督として野球チームを作ることになり、