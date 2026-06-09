韓国の五人組女性アイドルグループ、Apinkが9日、東京・江東区の東京ガーデンシアターで行われた国際イベント「ASIA CULTURE FESTIVAL 2026」のライブ「ASIA CELEBRATION LIVE」でパフォーマンスを披露した。日本語で「3年ぶりの日本での公演なのでうれしいです。長い間、日本のステージを待っていたので楽しいステージになればうれしい。期待してください」とあいさつ。「LUV」で会場をApink色に染めきると、日本語曲「Orion」を