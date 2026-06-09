乃木坂46の賀喜遥香がパーソナリティを務めるTOKYO FMのラジオ番組「SCHOOL OF LOCK! 乃木坂LOCKS!」（毎週木曜23:08頃〜）。6月4日（木）の放送では、5月19日（火）〜5月21日（木）におこなわれたライブ「乃木坂46 14th YEAR BIRTHDAY LIVE」（以下、バスラ）の振り返り授業をお届け！ 本記事では、バスラ1日目について語った模様を紹介します。乃木坂46の賀喜遥香＜リスナーからのメッセージ＞「バスラ1日目お疲れさまでした！ 1