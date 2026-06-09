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米１０年債利回りは４．５３８％で始まる＝ＮＹ債券オープン 各国の長期金利（NY時間08:35）（日本時間21:35）（%） 米2年債 4.135（-0.027） 米10年債4.538（-0.024） 米30年債5.018（-0.017） ドイツ3.060（0.000） 英国4.922（-0.021） カナダ3.509（-0.022） 豪州4.920（+0.011） 日本2.674（-0.043） ※米債以外は10年物