きっと驚く！目からウロコの保存テク 保存しているうちに固まってしまいがちな食材の上手な保存方法をご紹介。すぐに実践できるものばかりです。 いつでもサラサラの粉チーズピザ用チーズをパラパラにはちみつは冷凍庫に!? ※ 記事のメイン写真はこちらのレシピをイメージして選定させていただきました画像提供：ピクスタ 砂糖を固まらせないのは砂糖！ひと手間で驚きの違いが いざ使おうと思ったとき「カチカチになっていて