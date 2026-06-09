女優の瀬戸朝香が９日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」（火曜・午後８時）に出演。子供の恋愛関係を探った際に返ってきたキツい言葉を明かす一幕があった。今回は「パパママの心配事相談会」夫の井ノ原快彦との間に１６歳の長男と１２歳の長女がいる瀬戸は「息子が高校２年生で娘が中学１年生で今、海外に留学してるんですけど、あんまり言い過ぎちゃうと逆に（相談事を）言ってくれなくなるかなと思って。でも、
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