BILLY BOOの書き下ろしによる新曲「パラレルナイト」が、7月7日より放送のドラマ『クロスロード ～救命救急の約束～』（テレビ朝日系）の主題歌に起用。本楽曲は7月8日に配信リリースされる。 （関連：米津玄師、B'z、SUPER BEAVER、Ado、ORANGE RANGE……日本中を熱狂させる、2026年サッカーW杯ソング） 本作は、1分1秒を争う“救命救急医療の最前線”を舞台に繰り広げられる医療ドラマ。主