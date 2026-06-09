みんなのへーわを！まもるためなんだ！！▶▶この作品を最初から読むクールで優しい長男くんに、かわいくて個性派な次男くん。家族愛強めなハイテンション夫・星さんと、幸せすぎると“変顔”になってしまうチリツモルさん。SNSでも話題の漫画家・チリツモルさんファミリーの日常は、思わず笑って癒やされるエピソードがいっぱいです。お兄ちゃん大好きな次男くんのおしゃべりや、優しすぎるお義母さんとのやり取りなど