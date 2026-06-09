リベマ・オープン 大会期間：2026年6月8日～2026年6月13日 開催地：オランダ シェルトゲンボッシュ コート：芝 結果：[エカテリーナ アレクサンドロワ / マヤ ジョイヌト] 0 - 2 [リャン エンシュオ / 青山 修子] 試合の詳細データはこちら≫ リベマ・オープン第2日がオランダ シェルトゲンボッシュで行われ、女子ダブルス1回戦で、第3シードのエカテリーナ アレクサンドロ