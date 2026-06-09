HSBC選手権 大会期間：2026年6月8日～2026年6月14日 開催地：イギリス ロンドン コート：芝 結果：[エマ ラドゥカヌ] 2 - 0 [アナ ブリンコワ] 試合の詳細データはこちら≫ HSBC選手権第2日がイギリス ロンドンで行われ、女子シングルス1回戦で、エマ ラドゥカヌとアナ ブリンコワが対戦した。 第1セットはエマ ラドゥカヌが6-0で先取。第2セットもエマ ラドゥカヌが6-3で制し、エマ ラドゥカヌがセット