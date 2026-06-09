【その他の画像・動画等を元記事で観る】 作詞作曲・編曲に加え、映像やアートディレクションまでを手掛けるソロアーティスト・Lucielaが、新曲「霙」を6月10日にリリースする。 ■自身初のワンマンライブはソールドアウト 本作は、救えなかった存在への後悔や、心の奥底に残り続ける記憶をテーマに制作されたミドルテンポのオルタナティブロック。冷たい空気のなかを漂うようなサウンドスケ&