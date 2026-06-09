【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BILLY BOOの新曲「パラレルナイト」が、7月7日放送スタートのテレビ朝日系ドラマ『クロスロード ～救命救急の約束～』の主題歌に決定。主題歌を使用した30秒の予告映像も公開された。 ■BILLY BOO「パラレルナイト」は究極のバラード 今田美桜が主演を務める本作は、1分1秒を争う“救命救急医療の最前線”を舞台に繰り広げられる本格医療ドラマ。“燃