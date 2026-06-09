9日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比390円高の6万5790円と急伸。日経平均株価の現物終値6万5416.63円に対しては373.37円高。出来高は4570枚となっている。 TOPIX先物期近は3920ポイントと前日比18.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は23.89ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 65790