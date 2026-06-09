2026年6月3日、中国のSNS・小紅書（RED）に「日本人はどうしてこんなにハンカチが好きなのか？」と問い掛ける投稿があり、中国のネットユーザーからさまざまな意見が寄せられている。投稿者は、「日本でトイレを使った後、多くの人が自分でハンカチを取り出して手を拭いているのをよく見かける。中国ではこうした習慣はあまりない。私の記憶では、ハンカチを使っていたのは幼稚園の頃くらいで、その後はほとんど使ったことがない。