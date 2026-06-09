公益財団法人日本バレーボール協会（JVA）は8日（月）、2026バレーボール男子日本代表国際親善試合 日本B対イタリア（神奈川大会）の試合チケットを販売することを発表した。 本大会は、7月24日（金）に東急ドレッセとどろきアリーナにて開催される。（開場:17時30分／試合開始:19時）席種は、プレミアムシートやスーパーシート、アリーナやスタンド席の他、特