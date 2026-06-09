V.LEAGUE WOMEN（Vリーグ女子）のJAぎふリオレーナは8日（月）、2026-27シーズンのキャプテンに水野梨加（26）が就任したことを発表した。クラブ公式サイトが伝えている。 今回、新たにキャプテンに就任するアウトサイドヒッターの水野は、千里金蘭大学を卒業後、2023年にJAぎふに入団。2025-26シーズン、途中でケガに見舞われたものの、リーグ戦27試合にベンチ入りし、374得点を挙げて