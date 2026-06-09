◇プロ野球セ・パ交流戦オリックス4×−3ヤクルト(9日、京セラドーム)ヤクルトは9回に逆転サヨナラ負けで5連敗となりました。1点を追う6回、相手のミスも絡み1アウト1、3塁とすると、赤羽由紘選手が九里亜蓮投手のチェンジアップをとらえ、センターへの同点タイムリー。さらに7回にはオリックスリリーフ陣から9番の武岡龍世選手の勝ち越しタイムリー二塁打が飛び出し、3番DHに入るサンタナ選手もフェンス直撃のタイムリー二塁打