◇交流戦オリックス4―3ヤクルト（2026年6月9日京セラD大阪）オリックスが劇的なサヨナラ勝ちで連敗を5で止めた。2点を追う9回、3番・紅林のヒット、1死後に西川の四球で一、二塁の好機を作り、中川の適時二塁打でまず1点差。さらに代打・杉本が左中間へはじき返した二塁打で2人がかえり、劇的な幕切れとなった。先発・九里は5回まで無失点の力投も、6回に赤羽に同点適時打を献上。6回4安打1失点、同点の7回に2番手