【ニューデリー＝青木佐知子】ロイター通信などによると、パキスタンが実効支配するカシミール地方で８日、治安当局と住民らの衝突が発生し、少なくとも１１人が死亡し、７０人以上がけがを負った。死亡者には、警官４人や歩行者１人のほか、政治改革などを求める「合同アワミ行動委員会（ＪＡＡＣ）」の支持者らが含まれるとみられる。ＪＡＡＣは、電気料金の引き下げや選挙制度の見直しを訴えており、地方当局は今月、ＪＡ