全日本プロレスの６・１８後楽園ホール大会で世界ジュニアヘビー級選手権試合に臨む王者・立花誠吾（２８）＝アップタウン＝と挑戦者・田村男児（２６）が９日、都内で会見。王者は当日の第２試合での王座戦を要求し、挑戦者は亡き先輩への思いを口にした。今年１月に初戴冠し、ようやく初防衛戦に臨む立花。ここまで１４回の前哨戦を重ねており「こいつのパワーはジュニアじゃねえ。１４回も前哨戦やってよ、ラリアットを何発