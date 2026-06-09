Kポップアイドル、Newが9日、東京・江東区の東京ガーデンシアターで行われた国際イベント「ASIA CULTURE FESTIVAL 2026」のライブ「ASIA CELEBRATION LIVE」でパフォーマンスを披露した。尾崎豊のバラード曲「I LOVE YOU」を韓国語でしっとりと歌唱。「僕は歌の大好きなNewです。この曲は日本でも人気ですが、韓国でもリメイクされて有名な曲なのでみなさんに伝えたかった」と説明した。ほかにD−51、モナキ、高嶺のなでしこ、CLAS